Критиков Кремля обвинили в лицемерии из-за молчания о нарушениях в США

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7 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 23:58  |  vz.ru
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Мир нашел новую альтернативу доллару

Кризис поднял биткоин на новую вершину Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press
Безумный 2020 год на фоне кризиса доллара привел к лихорадочному росту не только древнейшего защитного актива – золота. Выстрелила также самая молодая валюта – биткоин. Инвесторы решили переждать экономические катаклизмы планеты именно в этой криптовалюте. Однако какие опасности она в себе таит? Подробности...
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В деле Навального нашлось пять неразрешимых загадок

Алексей Навальный не спешит на родину, где его ждет уголовное преследование Алексей Куденко/РИА Новости
Спустя почти три месяца с момента экстренной посадки самолета с потерявшим сознание Алексеем Навальным в Омске многие вопросы в этом деле остаются без ответов. Информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории и их окружение. Какова роль иностранных спецслужб в деле Навального, кто прилетал за ним из Германии и что мешает блогеру вернуться в Россию?  Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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За свою «историю успеха» Литва расплатилась демографической катастрофой

Население Литвы стремительно стареет ZUMA/ТАСС
Все более печальные прогнозы озвучивают литовские аналитики в связи с демографической ситуацией в стране. Теперь выясняется, что уже в ближайшие десятилетия население Литвы станет одним из самых старых в Европе. Почему литовцы бегут из своей страны, как это связано с развалом СССР – и какие последствия в связи с этим ожидают литовское государство? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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На Украине новый государственный переворот

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Когда мы говорим, что Украина управляется из американского посольства, это не фигура речи, а факт жизни. Именно американцы после Майдана курировали создание странных органов по борьбе с коррупцией с не до конца понятным подчинением. Подробности...
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Давайте позовем Трампа в Россию

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У США ведь в чём сила? Нет, братцы, не в авианосцах и не в долларах. В грёзах, в иллюзиях, в том, что весь мир смотрит голливудское кино и мечтает жить в Америке. А если посмотреть русское кино, то хочется уйти в запой пожизненно. Подробности...

Жванецкому было непросто пережить умершую Одессу

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Сложно сказать, когда родилась Небесная Одесса и кто из отцов-основателей сделал больше для того, чтобы этот приморский город настолько сильно выделялся на фоне соседей и других советских городов-миллионников. Но мы отлично знаем дату смерти Небесной Одессы. Подробности...
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Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

Почему Трамп проиграл

Зачем России Нагорный Карабах

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На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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15:53

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    Критиков Кремля обвинили в лицемерии из-за молчания о нарушениях в США

    7 ноября 2020, 23:58

    Текст: Антон Никитин

    Американское издание The Greanville Post обратило внимание, что сторонники Алексея Навального, постоянно осуждающие политическую систему и лидеров России, практически единодушно показали себя полнейшими лицемерами, так как не пожелали выразить осуждение по поводу нарушений в ходе выборов в США.

    «Если сторонники Навального, постоянно осуждающие политическую систему и лидеров России, действительно защищали бы права человека, сейчас они как никогда активно выступали бы со своими заявлениями о последних событиях в США. Тем не менее, они молчат, а это значит, что их мотивы скорее геополитичны, чем высокоморальны», – говорится в статье, текст которой приводит сетевое издание «ИноСМИ».

    «Поскольку 3 ноября в Соединенных Штатах прошли президентские выборы, мировые СМИ на время отвлеклись от Алексея Навального. Навальный – это любимый Соединенными Штатами и их союзниками активист, выступающий «за прозрачность» и «против коррупции». Пресса позиционирует его ничем не доказанные и расплывчатые заявления об отравлении как неоспоримый факт – и осуждает Россию за ее «недемократичность». Навальный расхаживает по Берлину в сопровождении полицейских, и его повсеместно называют бесспорным доказательством того, что руководство России так или иначе нелегитимно», – говорится в материале американского издания.

    «3 ноября сплотившиеся вокруг Навального силы практически единодушно показали себя полнейшими, закоренелыми лицемерами. Эти «продемократические» активисты не пожелали выразить свое осуждение в адрес Соединенных Штатов, где проходили президентские выборы, несмотря на ряд тревожных нарушений. Наблюдателям из ОБСЕ отказали в доступе в 18 различных штатах США», – подчеркивается в статье.

    «Консервативная организация под названием Judicial Watch сообщила, что более чем в 29 штатах в 353 округах число избирателей превысило 100%. То есть, что число тех, кто зарегистрировался на голосование, превышало число резидентов, имеющих право голосовать. Это довольно серьезное нарушение, но сторонники Навального не захотели сделать на этом акцент. Стоит напомнить, что несколько месяцев назад бурное осуждение вызвали всего четыре случая, замеченные в России в ходе референдума по поправкам к Конституции. Тогда несколько человек пытались проголосовать на выборах дважды», – отметило издание.

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    «Десятилетиями феномен голосования мертвых душ (когда мошенники голосуют вместо недавно умерших людей) был чрезвычайно широко распространенным нарушением в Соединенных Штатах – до такой степени, что комики стали регулярно использовать эту тему в своих шутках. Как пишет газета New York Post, в ходе выборов 2020 года в Нью-Йорке были арестованы несколько человек, пытавшихся провернуть этот трюк», – говорится в статье.

    «Однако в Северной Дакоте этот привычный способ фальсификации результатов голосования вышел на новый уровень. Там скончавшийся от COVID-19 Давид Андал (David Andahl) сумел выиграть выборы в Палату представителей штата. Имя Андала не только сохранилось в бюллетенях для голосования, он еще и набрал большинство голосов. И хотя за день до выборов губернатор штата попытался назвать имя человека, который должен был заменить Андала, суды помешали ему это сделать. Генпрокурор Северной Дакоты заявил, что у губернатора нет права выбирать кого-то на замену Андала, и его место остается пустым, хотя результаты выборов были подтверждены. Жители Северной Дакоты, голосовавшие за Дэвида Андала, до сих пор не знают, кто теперь будет представлять их интересы в законодательном органе штата и кому в реальности они отдали свои голоса. Этот случай выглядит практически фарсом, но, произойди подобное в России, волна осуждения и негодования была бы оглушительной», – подчеркивает автор статьи.

    «[Действующий президент США] Дональд Трамп продолжает выражать беспокойство из-за того, что в отправленных по почте бюллетенях – а их считали уже после дня выборов – подавляющее большинство голосов было за кандидата от Демократической партии. Республиканцы и сторонники Трампа обвиняют демократов в «сбросе бюллетеней», поскольку голосов в пользу демократов в письмах, пришедших по почте, было непропорционально много», – отмечается в материале.

    «Это же беспокойство возникает при взгляде на результаты голосования во многих городах Соединенных Штатов. В Сан-Франциско Джо Байден набрал 86% голосов. В Вашингтонской агломерации Байден набрал 92,6% голосов. Подобные результаты можно обнаружить в крупных городах по всей стране, и это вполне может оказаться правдой, учитывая углубляющийся разрыв между американцами, живущими в сельских районах и пригородах, и теми, кто живет в городах с высокой плотностью населения. Но давайте не будем забывать о тех «независимых наблюдателях», которые любят критиковать выборы в России и часто выражают тревогу по поводу ситуации в некоторых районах российского Кавказа (где кандидаты могут набирать 80% или даже 90% голосов). В случае с Россией такие показатели считаются «подозрительными», и их часто рассматривают как практически неоспоримое доказательство мошенничества. Но, когда речь заходит о результатах голосования в Соединенных Штатах, у «независимых наблюдателей» – сторонников Навального – не возникает подобных опасений», – обращает внимание автор статьи.

    «Кроме того, стоит обратить внимание и на атмосферу, окружающую выборы в Соединенных Штатах. Сейчас, когда ограничения, введенные в связи с распространением COVID-19, все еще действуют, СМИ продолжают делать акцент на страхе перед массовыми беспорядками, которые могут начаться после оглашения результатов. По всей стране были мобилизованы отряды Национальной гвардии, и 3 ноября, когда люди отправились в пункты для голосования, – за исключением тех, кто проголосовал досрочно или по почте, – на улицах было очень много полиции. Продажи огнестрельного оружия резко выросли, и было очевидно, что общественность пребывает в ожидании чего-то страшного. Граждан убедили, что теракты со стороны вооруженных формирований правого толка, ожесточенные протесты левых, целенаправленные атаки антифашистов и другие проявления кровавого насилия после выборов практически неизбежны. Представьте себе, что было бы, если бы кто-то попытался создать такую же атмосферу в преддверии выборов в России», – обращает внимание издание.

    Кроме того, в статье отмечается, что «Соединенные Штаты продолжают проводить общенациональные выборы в рабочий вторник, не объявляя его выходным днем», а «во многих штатах люди, признанные виновными в совершении тяжких преступлений, лишаются права голосовать на выборах до конца жизни». Помимо этого, «влияние операторов социальных сетей на американскую общественность, а также их решение заблокировать некоторые новости с критикой отдельных кандидатов, тоже оказалось в центре внимания и стало серьезным поводом для негодования накануне голосования», говорится в материале.

    Напомним, 3 ноября, в день проведения американских президентских выборов, в Нью-Йорке выявили случаи голосования «мертвых душ». При этом к 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем.

    Выборы в США официально завершились 4 ноября закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в стране начались новые беспорядки.

    В субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на президентских выборах. После этого сам Байден объявил себя «избранным руководителем» Соединенных Штатов. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». Между тем действующий президент США Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о гонке фальсификаций на выборах в США.

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