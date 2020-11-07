В Совфеде отреагировали на сообщения о победе Байдена на выборах в США

На президентских выборах в Соединенных Штатах нет однозначного победителя, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Нет однозначного, безоговорочного и убедительного победителя. Торжествует раскол и взаимоисключающие взгляды общества на то, какой они видят Америку будущего. Кто бы ни победил, он не будет иметь полного морального права говорить, что вся Америка за его спиной», – цитирует Косачева ТАСС.

По мнению российского сенатора, с приходом Байдена в Европе можно ожидать больше русофобии, больше смертей в Донбассе, больше политических санкций.

При этом возможное президентство Байдена может принести и положительные результаты. «Уход виртуальных «преступлений» из повестки может отчасти переключить внимание на другие темы. Не то, что мы верим в протрезвление в Вашингтоне, но, по крайней мере, ключевой раздражитель может уйти. Чем не повод для возобновления переговоров, например, по контролю над вооружениями? Мы точно готовы. Ждем-с», – добавил он.

В субботу Крупнейшие СМИ в США объявили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Между тем и кандидат от республиканцев Дональд Трамп и сам Байден считают себя победителями на выборах. Действующий президент также отказывается признавать, что он проиграл, но множество мировых лидеров уже адресовали свои поздравления Байдену.