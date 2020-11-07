Мужчина избил 12-летнюю девочку в Москве

Прокуратура Москвы начала проверку в связи с избиением 12-летней девочки.

Инцидент произошел 6 ноября на улице Бауманской у входа в Пушкинский городок, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

По предварительной информации, мужчина подошел к группе несовершеннолетних и, схватив девочку за волосы, закинул себе на спину, после чего бросил ее на землю. Ребенок получил телесные повреждения, ей потребовалась медицинская помощь. Уточняется, что накануне у девочки произошел конфликт с дочерью нападавшего.

В феврале двое детей в Москве пожаловались на побои от родителей.

Летом правоохранители задержали женщину, побившую трехлетнюю внучку в лифте в Красноярске.