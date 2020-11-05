В Кремле оценили условия Киева по проведению выборов в Донбассе

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5 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 13:30  |  vz.ru
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Литва разрушает единую энергосистему СССР

Кому выгоден отказ Литвы от белорусской атомной энергии belaes.by
Литва первой в Прибалтике отказалась от белорусской электроэнергии, хотя до сих пор была крупнейшим ее покупателем. Если остальные прибалтийские страны, входящие в советское энергокольцо, не последуют примеру Литвы, то смогут на этом заработать. Став энергомостом между Белоруссией и странами Балтии, выиграет и Россия. Но есть риск, что Прибалтика покинет энергокольцо СССР в полном составе. Подробности...
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Как президент Трамп может претендовать на величие

Трамп может уже сейчас претендовать на лавры одного из великих президентов США REUTERS/Carlos Barria
Вне зависимости от того, что подходит сейчас к концу – эпоха Трампа или только половина его эпохи, итоги неутешительны для США в целом. Беспрецедентная кампания ненависти подорвала авторитет власти и оппозиции, СМИ и чиновников, левых и правых, то есть всего того, из чего состоит политическая система Америки. На очереди институт выборов – или, как выражаются злые языки, «вся их хваленая демократия». Подробности...
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В России выросло непуганое поколение «зумеров»

Отношение к любви у молодежи принципиально не отличается от представлений «предков» Владимир Гердо/ТАСС
«Современная молодежь не испытывает недостатка в стабильности. Она воспринимает ее как данность, не считая чем-то значимым. В этом ее главное отличие от тех, кто рос в 1990-е», – рассказал газете ВЗГЛЯД психолог Юрий Зинченко, перечисляя отличия россиян «поколения Z» от старших соотечественников. В чем еще заключаются особенности современной молодежи? Подробности...
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Президента США выбрал «почтальон Печкин»

Избирательные бюллетени в США, возможно, придется пересчитывать Paula Bronstein/AP/ТАСС
Дело идет к тому, что в Соединенных Штатах Америки будет другой президент страны. Почему Дональд Трамп проигрывает выборы, откуда возникли подозрения в массовой фальсификации и вбросах бюллетеней в пользу Джозефа Байдена – и каким образом действующий президент США еще сохраняет шансы на дальнейшее пребывание в Белом доме? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Как начиналась «столица мира»

Владимир Можегов, публицист
Сейчас, когда все говорят о выборах президента США, стоит вспомнить, как начиналась американская государственность вообще и город Вашингтон в частности. Тем более, что в эти же дни официально исполняется 220 лет со дня окончания строительства Белого дома. Подробности...
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США будут на стороне мичиганских гопников

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Эти выборы – первые «большие» коронавирусные выборы. И голосовали люди в том числе (а возможно – и прежде всего) за «коронавирусный нарратив». Подробности...
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Секуляристы и исламисты – лучшие враги

Сергей Худиев, публицист, богослов
Выбор – вы за кощунников или за головорезов – который нам усиленно пытаются навязать в эти дни, просто ложен. Те и другие – часть одного и того же разрушительного процесса. Они только кажутся враждующими, а на самом деле поддерживают друг друга. Подробности...
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Зачем России Нагорный Карабах

Почему поляки взбунтовались

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Когда закончится война в Карабахе

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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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Кто победит на выборах президента США?
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    В Кремле оценили условия Киева по проведению выборов в Донбассе

    5 ноября 2020, 13:14

    Текст: Евгения Шестак

    Предложение украинской стороны провести выборы в Донбассе при условии демилитаризации региона и передачи границы расходится с Минскими соглашениями, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Насколько я понимаю, там речь идет о совсем другой субстанции, которая отличается от содержания и последовательности зафиксированных в минских договоренностях», – цитирует ТАСС Пескова. 

    По его мнению, готовность Украины провести выборы 31 марта 2021 года при условии проведения демилитаризации Донбасса и передачи границы «говорит об определенных расхождениях с минским комплексом мер». 

    Также Песков заявил, что не обладает информацией, был ли предложенный Киевом план действий по достижению мира на востоке Украины передан Москве.

    Пресс-секретарь подчеркнул, что встреча лидеров «нормандской четверки» ради самой встречи не имеет смысла. По его словам, результатом должно стать «подведение итогов выполнения ранее достигнутых договоренностей».

    Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что украинские власти согласятся провести выборы в неподконтрольном Донбассе после полной деоккупации и вывода с территории всех «незаконных вооруженных формирований». 

    Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского в Донбассе.


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