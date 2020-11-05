Состояние богатейших людей мира выросло на 34 млрд долларов после выборов в США

Совокупное состояние десяти богатейших миллиардеров планеты в первый день после выборов президента США увеличилось более чем на 34,4 млрд долларов, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time.

Больше других выросло состояние главы Amazon Джеффа Безоса – на 10,5 млрд долларов, теперь его состояние составляет 190,6 млрд долларов. На втором месте оказался глава Facebook Марк Цукерберг – его состояние выросло на 8 млрд долларов, достигнув 105,5 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Состояние владельца индийского холдинга Reliance Industries Мукеша Амбани (10-е место рейтинга) выросло на 4,1 млрд долларов и составило 74,2 млрд долларов.

При этом трем миллиардерам из топ-10 не удалось увеличить свое состояние: основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял 547 млн долларов, он находится на пятой строчке рейтинга, инвестор Уоррен Баффет, занимающий шестую строчку, лишился 291 млн долларов, а основатель Oracle Ларри Эллисон (8 место) – 379 млн долларов.

Выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.