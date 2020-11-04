Канье Уэст признал поражение на выборах в США

Американский рэпер Канье Уэст признал поражение на выборах президента в США и заявил о возможном участии в гонке в следующий раз.

«Канье 2024», – написал в Twitter рэпер, который ранее отмечал некоторые свои публикации о намерении участвовать в выборах надписью «Канье 2020».

По последним данным телеканала Fox News, за Уэста проголосовали свыше 60 тыс. человек, передает РИА «Новости».

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Избиратели отдали свои голоса за рэпера в 12 штатах: Айова, Арканзас, Колорадо, Айдахо, Кентукки, Луизиана, Миннесота, Миссисипи, Оклахома, Теннесси, Юта и Вермонт. В каждом из этих штатов он набрал менее 1% голосов избирателей.

В день выборов Уэст сообщил, что проголосовал за человека, которому больше всего доверяет, то есть за себя.

Уэст выдвигался как независимый кандидат. Как рассказывали его близкие, артист страдает биполярным расстройством.

Во вторник в США прошли всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, 35 сенаторов, губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также представители местных законодательных собраний ряда штатов.

На фоне выборов в стране начались первые беспорядки.

К 3 ноября на выборах в Соединенных Штатах досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.