Канье Вест проголосовал за себя на выборах президента США

Продюсер и рэп-исполнитель Канье Вест, выдвинувший свою кандидатуру на выборах президента США, проголосовал за самого себя.

«Сегодня я впервые в жизни голосую на выборах президента Соединенных Штатов, и за того, кому я искренне доверяю… за себя», – написал музыкант в Twitter.

Уэст выдвигался как независимый кандидат. Как рассказывали его близкие, артист страдает биполярным расстройством.

Выборы президента США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев, действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

Ранее Трамп и Байден выступили с первыми заявлениями в день выборов в США.