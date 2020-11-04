Праздничная инсталляция украсит башню Нижегородского кремля в День народного единства

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4 ноября, среда  |  Последнее обновление — 13:05  |  vz.ru
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Негатив США и Европы обрушил рубль

На снижение курса рубля сыграли сразу все негативные факторы Сергей Карпухин/ТАСС
Почти 81 рубль стоит доллар, а евро – 94 рубля. Такого обесценивания отечественная валюта не знала уже давно. Виной всему локдаун в Европе, вызвавший обвал нефти. А это ахиллесова пята отечественной валюты. Хорошие новости в том, что рубль впитал в себя весь возможный реальный и потенциальный негатив. Поэтому для дальнейшего падения оснований нет. Когда же рубль пойдет обратно? Подробности...
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Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

Монумент «Мы – наши горы» стал символом Арцаха, головы долгожителей олицетворяют большую и малую вершины горы Арарат Илья Питалев/РИА Новости
На встрече с главой МИД Турции президент Азербайджана отчитался об «освобождении» 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, пообещав продолжить наступление и восстановить целостность страны. Как бы ни развивался этнический конфликт между армянами и тюрками, для России важно сохранить НКР, иначе НАТО легко получит выход на Каспий. Подробности...
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Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

Русские старообрядцы сумели сохранить за века эмиграции веру, язык и традиции Михаил Метцель/ТАСС
Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.  Подробности...
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Теракт в Вене стал «бумерангом» войны в Югославии

В Европе началась новая фаза террора Ronald Zak/AP/ТАСС
«Это был один из самых ужасных дней, которые когда-либо переживала страна», – сказал министр МВД Австрии Карл Нехаммер в связи с атакой террористов в Вене, в результате которой четыре человека погибли, а еще 15 ранены. Застреленный террорист оказался этническим албанцем, вооруженным автоматом Zastava M70. По мнению экспертов, трагедия в Австрии оказалась следствием югославских войн и явила собой новую фазу террора в Европе. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Секуляристы и исламисты – лучшие враги

Сергей Худиев, публицист, богослов
Выбор – вы за кощунников или за головорезов – который нам усиленно пытаются навязать в эти дни, просто ложен. Те и другие – часть одного и того же разрушительного процесса. Они только кажутся враждующими, а на самом деле поддерживают друг друга. Подробности...

Австрии придется мечтать о спокойствии

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
То, что теракт в Австрии произошёл позже, чем в других странах Евросоюза – закономерно. Австрийские власти вели себя с приезжими жёстче, чем в большинстве стран Западной Европы. Однако не случайно и то, что трагедия произошла. Подробности...
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Зачем немцы взорвали Киево-Печерскую лавру

Тимур Шерзад, журналист
3 ноября 1941 года в Киево-Печерской лавре прозвучал взрыв – нацисты разнесли на куски красивейший Успенский собор, построенный еще в XI веке. Бесценный оригинал был потерян навсегда. И боевые действия тут ни при чем. Подробности...
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Зачем России Нагорный Карабах

Почему поляки взбунтовались

Обсуждение: 4 комментария

Когда закончится война в Карабахе

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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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Кто победит на выборах президента США?
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В Тарусе улицам, переименованным в советский период, вернули дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?
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  • Зависит от названия улицы
Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?
  • Азербайджан

  • Армения

  • Затрудняюсь ответить
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    Праздничная инсталляция украсит башню Нижегородского кремля в День народного единства

    4 ноября 2020, 12:41

    Текст: Наталья Ануфриева

    Инсталляция, посвященная ополчению Минина и Пожарского, украсит Дмитриевскую башню Нижегородского кремля в День народного единства, сообщили в пресс-службе правительства региона.

    В сообщении приводятся слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который отметил, что «в то время, когда Минин и Пожарский формировали ополчение, практически вся городская жизнь концентрировалась внутри и вокруг кремля», передает ТАСС.

    «Рядом с его стенами ходили ополченцы, здесь собирались первые средства, готовилось вооружение. Кремль – не просто памятник архитектуры, а живая связь с нашей историей. Инсталляция на Дмитриевской башне – дань памяти героям прошлого», – добавил он.

    По его словам, из-за ситуации с коронавирусом большая часть мероприятий ко Дню народного единства пройдет в онлайн-формате.

    «Преимущество инсталляции – в возможности избежать скопления людей. Пространства на площади хватает, есть возможность увидеть все с разных ракурсов. Прошу всех, кто придет 4 ноября в центр города, соблюдать требования безопасности», – отметил он.

    Инсталляция появится на Дмитриевской башне вечером 4 ноября, около 17.30 мск. Показ завершится в три часа ночи 5 ноября.

    Также в День народного единства на портале «Узнай Москву» появился онлайн-квест ко Дню народного единства. Участникам виртуальной игры предлагают проверить свою эрудицию, ответив на вопросы об истории праздника, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

    Онлайн-викторина состоит из девяти вопросов. Результатами прохождения квеста можно поделиться на своих страницах в социальных сетях.

    «День народного единства – один из самых молодых государственных праздников в России, однако он имеет глубокие корни. Новый квест знакомит с историей возникновения праздника и его символами. Отвечать на вопросы онлайн-викторины будет интересно как любителям отечественной истории, так и профессиональным историкам», – рассказал Сергей Шакрыл, куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий.

    Чтобы ответить на первый вопрос, пользователям предстоит вспомнить год, в котором День народного единства был объявлен общероссийским праздником и стал официальным выходным.

    Несколько вопросов квеста посвящены событиям, которые происходили в Москве в ноябре 1612 года. Воины народного ополчения, проявив героизм и сплоченность, освободили столицу от захватчиков. Кто руководил войсками и от кого они защищали Москву – на эти вопросы предстоит ответить участникам викторины.

    Отмечается, что вопросы квеста потребуют от участников широкого кругозора. Так, например, один из них посвящен опере Модеста Мусоргского «Борис Годунов» по одноименному произведению Александра Пушкина.

    Заключительное задание онлайн-квеста будет связано с именем одного из вдохновителей народного ополчения – патриархом Гермогеном. Он рассылал грамоты с призывом к борьбе. Мирским именем патриарха в Москве назван один из переулков в районе Патриарших прудов. Для того чтобы ответить на вопрос, нужно будет вспомнить, как звали священнослужителя в миру.

    День народного единства – государственный праздник, который отмечается ежегодно 4 ноября.

    «Узнай Москву» – совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный гид по городским достопримечательностям содержит описания более 2 тыс. зданий и сооружений, 655 памятников, 324 музеев, 366 улиц, парков и бульваров, сведения о 267 исторических личностях, 137 маршрутах и 72 онлайн-квестах.


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