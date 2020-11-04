Праздничная инсталляция украсит башню Нижегородского кремля в День народного единства

Инсталляция, посвященная ополчению Минина и Пожарского, украсит Дмитриевскую башню Нижегородского кремля в День народного единства, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В сообщении приводятся слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который отметил, что «в то время, когда Минин и Пожарский формировали ополчение, практически вся городская жизнь концентрировалась внутри и вокруг кремля», передает ТАСС.

«Рядом с его стенами ходили ополченцы, здесь собирались первые средства, готовилось вооружение. Кремль – не просто памятник архитектуры, а живая связь с нашей историей. Инсталляция на Дмитриевской башне – дань памяти героям прошлого», – добавил он.

По его словам, из-за ситуации с коронавирусом большая часть мероприятий ко Дню народного единства пройдет в онлайн-формате.

«Преимущество инсталляции – в возможности избежать скопления людей. Пространства на площади хватает, есть возможность увидеть все с разных ракурсов. Прошу всех, кто придет 4 ноября в центр города, соблюдать требования безопасности», – отметил он.

Инсталляция появится на Дмитриевской башне вечером 4 ноября, около 17.30 мск. Показ завершится в три часа ночи 5 ноября.

Также в День народного единства на портале «Узнай Москву» появился онлайн-квест ко Дню народного единства. Участникам виртуальной игры предлагают проверить свою эрудицию, ответив на вопросы об истории праздника, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Онлайн-викторина состоит из девяти вопросов. Результатами прохождения квеста можно поделиться на своих страницах в социальных сетях.

«День народного единства – один из самых молодых государственных праздников в России, однако он имеет глубокие корни. Новый квест знакомит с историей возникновения праздника и его символами. Отвечать на вопросы онлайн-викторины будет интересно как любителям отечественной истории, так и профессиональным историкам», – рассказал Сергей Шакрыл, куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий.

Чтобы ответить на первый вопрос, пользователям предстоит вспомнить год, в котором День народного единства был объявлен общероссийским праздником и стал официальным выходным.

Несколько вопросов квеста посвящены событиям, которые происходили в Москве в ноябре 1612 года. Воины народного ополчения, проявив героизм и сплоченность, освободили столицу от захватчиков. Кто руководил войсками и от кого они защищали Москву – на эти вопросы предстоит ответить участникам викторины.

Отмечается, что вопросы квеста потребуют от участников широкого кругозора. Так, например, один из них посвящен опере Модеста Мусоргского «Борис Годунов» по одноименному произведению Александра Пушкина.

Заключительное задание онлайн-квеста будет связано с именем одного из вдохновителей народного ополчения – патриархом Гермогеном. Он рассылал грамоты с призывом к борьбе. Мирским именем патриарха в Москве назван один из переулков в районе Патриарших прудов. Для того чтобы ответить на вопрос, нужно будет вспомнить, как звали священнослужителя в миру.

День народного единства – государственный праздник, который отмечается ежегодно 4 ноября.

«Узнай Москву» – совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный гид по городским достопримечательностям содержит описания более 2 тыс. зданий и сооружений, 655 памятников, 324 музеев, 366 улиц, парков и бульваров, сведения о 267 исторических личностях, 137 маршрутах и 72 онлайн-квестах.