Петербург получил туристический «Оскар»

Санкт-Петербург был признан лучшим в мире туристическим направлением. Город получил международную премию World Travel Awards, которая считается аналогом «Оскара» в туриндустрии.

«Для нас большая честь и большая ответственность, что в этом непростом году мы получили награду. Специально для наших гостей мы разработали собственную программу – Safe Travels SPb. Мы готовы принимать всех наших гостей с соблюдением самых высоких стандартов эпидемиологической безопасности и самого высокого качества санкт-петербургского гостеприимства», – передает ТАСС слова председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергея Корнеева.

Среди конкурентов в номинации «Лидирующее культурное направление мира 2020» у Петербурга были такие города, как Париж, Лондон, Рим, Венеция, Сидней, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро и Пекин. Как отметил губернатор Александр Беглов, в 2019 году Петербург посетили более 10 млн туристов, и в этом году город планировал принять еще больше гостей, однако пандемия внесла свои коррективы.

«Когда человечество справится с пандемией, мы ждем всех, кто хочет вновь оказаться на берегах Невы или впервые посетить наш город», – заявил глава Петербурга.

По мнению руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, город получил приз благодаря развитой туристической инфраструктуре, которая дает «уникальный шанс ощутить глубокую культурно-историческую связь Востока и Запада, России и Европы, прошлого и настоящего».

В прошлом году обладателем премии World Travel Awards за лучшее туристическое направление мира стала Москва.