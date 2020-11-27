Горгадзе оценил опасность для общества фигурантов дела об убийстве волгоградца после ссоры в родительском чате

Для сестры волгоградца, который обвиняется в убийстве отца-одиночки из-за ссоры в родительском чате, а также для ее мужа, сторона погибшего намерена запросить семь лет лишения свободы, заявил газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте РФ по правам человека, адвокат потерпевших Шота Горгадзе.

В Следственном комитете по Волгоградской области сообщили, что в отношении сестры волгоградца Арсена Мелконяна, обвиняемого в убийстве из-за перепалки в родительском чате, Анны и ее мужа Арсена возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью, а жена в подстрекательстве.

«На сегодняшний день задержан муж Анны Мелконян, которая как раз была участницей в этой переписке в родительском чате, приведшей к трагедии. Ему в пятницу должно быть предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. У меня нет никаких сомнений, что мера пресечения здесь может быть только одна – арест. И, конечно, на время следствия он должен содержаться только в следственном изоляторе», – говорит Горгадзе.

Он уточняет, что ни о какой подписке о невыезде здесь речи быть не может. Также адвокат сообщил, что сегодня решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности Анны Мелконян, сестры подозреваемого в убийстве Романа Гребенюка.

«Учитывая, что у Анны есть маленький ребенок, и, хотя мы все-таки понимаем, что она была зачинщицей и подстрекательницей совершенного преступления, я не могу однозначно утверждать, что для общества Анна на сегодняшний день представляет опасность. Ведь арест – это всегда крайняя мера, которая на период следствия должна изолировать от общества опасных людей. Поэтому по ней пока есть вопросы. Возможно, это будет просто домашний арест», – рассуждает собеседник.

Защитник отметил работу регионального следственного комитета, сказав, что она была выполнена профессионально. Также он сказал, что убежден в том, что сможет добиться обвинительного приговора для всех участников этого преступления.

«Что касается наказания, то для Арсена Мелконяна я полагаю, что было бы справедливо требовать минимум 12 лет лишения свободы. Остальным фигурантам, Анне и ее мужу Армену – около 7 лет колонии», – резюмировал Горгадзе.

Напомним, в конце октября в Волгограде отцу-одиночке пробили кастетом череп из-за конфликта в родительском чате, нападавшего Арсена Мелконяна практически сразу задержали. Местные СМИ опубликовали переписку в чате, где незадолго до инцидента Гребенюк поругался с сестрой избившего его мужчины. Также в переписке есть аудиосообщение от мужа женщины. Ранее Адвокат Павел Астахов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сказал, что Анну и Арсена могут привлечь к уголовной ответственности за угрозы расправой.