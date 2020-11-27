Российский спутник и индийский аппарат опасно сблизились в космосе В Москву придет антициклон «Сибиряк» Суд арестовал бывшего замдиректора ФСИН 27 ноября 2020, 15:39 Текст: Евгения Шестак

Басманный суд Москвы отправил под стражу бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская. «Ходатайство следователя удовлетворено. Максименко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 января 2021 года», – цитирует РИА «Новости» Софинскую. Заместителя директора ФСИН задержали накануне по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов ведомства. По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе. При этом строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения. В результате не были введены в эксплуатацию 14 объектов, ущерб составил свыше 189 млн рублей. Максименко работал замдиректора ФСИН с 2016 года по март 2020 года.

