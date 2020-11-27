Совладелица «ВИМ-Авиа» Мурсекаева объявлена в розыск

Следственный комитет просит заочно арестовать совладелицу авиакомпании «ВИМ-Авиа» Светлану Мурсекаеву, обвиняемую в мошенничестве в сфере кредитования, она объявлена в международный розыск, заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании заочно меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурсекаевой Светланы Анатольевны. Она объявлена в международный розыск», – передает ТАСС слова Софинской.

По словам пресс-секретаря суда, Мурсекаевой предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования).

В октябре 2017 года «ВИМ-Авиа» прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляла около 10 млрд рублей.

Напомним, в декабре 2017 года суд заочно арестовал совладельца авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева, в его отношении возбуждено уголовное дело. Мурсекаев покинул территорию России и объявлен в международный розыск.