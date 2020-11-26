Кардиолог рассказал об убившей Диего Марадону болезни

Пациентам с дилатационной кардиомиопатией, коим и являлся легендарный футболист Диего Марадона, устанавливают на сердце специальное устройство, которое не дает ему остановиться и устраняет угрожающие жизни аритмии, сказал газете ВЗГЛЯД кардиолог, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили.

В среду, 25 ноября, в возрасте 60 лет скончался бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона. Причиной смерти стала «острая сердечная недостаточность у пациента с дилатационной кардиомиопатией, которая вызвала острый отек легких». В начале ноября легенда футбола перенес операцию на мозге в связи с кровоизлиянием, но две недели назад его выписали из больницы.

«Кардиомиопатия – это заболевание сердечной мышцы. Дилатационная кардиомиопатия – это целая группа различных состояний, синдром, который развивается в исходе большого количества различных заболеваний сердца. Она является одной из трех типов кардиомиопатий, наряду с гипертрофической и рестриктивной. Дилатационная кардиомиопатия, как и следует из самого названия, проявляется расширением (дилатацией) полостей сердца и часто истончением его стенок. В результате сердце значительно увеличивается, в кардиологии такое явление – это признак тяжелого заболевания. Но самое главное – такое большое сердце не способно поддержать нормальную гемодинамику (кровоснабжение всех органов и тканей организма), что часто приводит к сердечной недостаточности», – говорит Мацкеплишвили.

Причин возникновения дилатационной кардиомиопатии достаточно много, продолжает эксперт. Примерно в 25–35% случаев это врожденное заболевание, в том числе и генетическое. Гораздо чаще дилатационная кардиомиопатия является следствием перенесенного заболевания, чаще всего вирусного повреждения сердца (вирусного миокардита). Также она может развиться в результате длительно существующих приобретенных пороков клапанов сердца, хронических интоксикаций (в первую очередь алкогольной), метаболических нарушений (например, сахарного диабета).

При этом пациенты с дилатационной кардиомиопатией могут очень долго не знать о своей болезни, предупреждает врач. Нередко она является случайной находкой при обследовании. Он также отметил, что люди с данным заболеванием в большинстве случаев умирают внезапно, поскольку дилатационная кардиомиопатия может являться причиной жизнеугрожающих нарушений ритма сердца (желудочковых тахиаритмий). Либо развивается тяжелая сердечная недостаточность, которая тоже может привести к смерти больного.

Врач рассказывает, что на сегодняшний день в лечении таких пациентов произошла настоящая революция. Безусловно, многое зависит от причины заболевания, но новые препараты, технологии и устройства, которые сейчас ежедневно используются в кардиологии, радикальным образом изменили судьбу (прогноз) и качество жизни таких пациентов – многие из них долгие годы остаются живыми и при этом нормально себя чувствуют. В частности, для улучшения состояния больного кардиологи используют имплантируемые устройства, которые как предотвращают внезапную сердечную смерть, так и обеспечивают практически нормальную работу дилатированного миокарда.

«Что касается Диего Марадоны, то мы знаем, что в его жизни было много непростых моментов, включая наркотики. Причем некоторые из них могут приводить к дилатационной кардиомиопатии. Уверен, что он проходил регулярное обследование, и, скорее всего, у врачей были какие-то основания предполагать, что у него может быть данное заболевание. Как я говорил, такие пациенты чаще всего умирают внезапно от нарушений ритма, поэтому мы, кардиологи, имплантируем специальное устройство (кардиовертер-дефибриллятор), которое наносит электрический разряд, не давая сердцу остановиться», – рассказывает Мацкеплишвили.

Врач предполагает, что легенде футбола могли предлагать имплантацию данного устройства, но он не согласился.

«Судя по внешнему виду и тому, что в последнее время показывалось по телевизору, особых проблем со здоровьем у Марадоны не было. Да, он периодически госпитализировался, в начале ноября этого года перенес операцию на сосудах головного мозга, но была ли у него тяжелая аритмия, которая и привела к гибели, неизвестно. Поэтому я и не могу однозначно утверждать, что было возможно это предотвратить», – резюмировал кардиолог.

Он также уточнил, что в большинстве случаев электрический разряд, наносимый имплантированным дефибриллятором, «перезапускает» сердце и предотвращает фатальные осложнения.

Известно, что ранее Марадона страдал от наркозависимости, в чем неоднократно признавался, несколько раз добровольно проходил курс лечения. Все это продолжалось до тех пор, пока в 2004 году он не оказался в больнице с сердечным приступом. Тогда врачам пришлось прибегнуть к помощи дыхательного аппарата, так как бывший 43-летний футболист находился в тяжелом состоянии.

В 2000 году Международная федерация футбола (FIFA) признала Диего Армандо Марадону лучшим футболистом в истории футбола. Также он становился чемпионом мира, серебряным призером Чемпионата мира и дважды был чемпионом Италии в составе футбольного клуба «Наполи». Помимо прочего он является первым обладателем почетного «Золотого мяча».

В связи с кончиной легендарного футболиста президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур.