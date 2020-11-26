Путин поручил обсудить идею создания института корпоративных арбитражных управляющих

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о создании института корпоративных арбитражных управляющих или управляющих компаний при доработке законопроекта о банкротстве.

«Рассмотреть при доработке проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предложения Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», касающиеся создания института корпоративных арбитражных управляющих (управляющих компаний) и изменения требований к саморегулируемым организациям арбитражных управляющих», – говорится в списке поручений на сайте Кремля.

Соответствующее поручение глава государства дал по итогам встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Правительство должно представить доклад по этому вопросу до 15 декабря.