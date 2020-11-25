«Жителя СССР» задержали за отказ надеть маску в ТЦ Барнаула

Полицейские в Барнауле задержали местного жителя, который вызвал их после отказа в обслуживании в ТЦ из-за отсутствия защитной маски в период пандемии, сообщили в пресс-центре главного управления МВД по региону.

«В один из торговых центров покупатель вызвал сотрудников полиции в связи с тем, что его не обслуживали, так как он отказывался надеть маску, заявляя о нарушении своих прав. По вызову прибыл наряд полиции, гражданину разъяснили требования указа губернатора края. В результате посетителя торгового центра доставили в отдел полиции. В его отношении составили протокол по ст. 20.6.1. КоАП РФ (невыполнение правил поведения при ЧС)». – передает «Интерфакс» сообщение пресс-центра.

Там отметили, что санкция для физических лиц предусматривает предупреждение или штраф до 30 тыс. рублей. Материалы направлены в суд для принятия решения.

Сам «антимасочник» разместил в соцсетях видео, на котором он вызывает полицию в торговый центр и беседует со стражами порядка. В этом разговоре мужчина заявляет о том, что не знает о существовании указа губернатора и «не желает знать, так как родился в СССР и подчиняется законам СССР». Житель Барнаула на видеозаписи утверждает, что отказ в обслуживании в магазине – преступление и требует принять меры в отношении администрации и продавцов.

Напомним, в ранее в ноябре городе Миасс Челябинской области трое местных жителей отказались носить маски в общественном месте и вступили в конфликт с полицией, нарушителей отправили под административный арест.