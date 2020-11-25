Израиль нанес ракетные удары по Сирии

Сирийские средства ПВО отражают израильскую ракетную атаку, сообщили гостелевидение и армия САР.

Как передает канал «Аль-Ихбария», ВВС Израиля нанесли удар по району Джебель-эль-Маниа и армейским позициям у населенного пункта Рувейхана в провинции Эль- Кунейтра. Израиль атакует со стороны оккупированных Голанских высот. Как пишет «Аль-Ватан», сирийские средства ПВО отразили часть ударов, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Армия Сирии сообщила, что «ровно в 23.50 ночью 24 ноября сионистский враг нанес воздушный удар со стороны оккупированных Голанских высот в направлении юга провинции Дамаск». В сообщении говорится, что «нанесен материальный ущерб».

Напомним, Израиль уже неоднократно наносил ракетные удары по сирийской территории. Так, 18 ноября армия Израиля атаковала цели, связанные с иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» и сирийскими вооруженными силами. Сирия заявила о гибели трех военных в результате авиаударов Израиля.