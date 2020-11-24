Дистанционку в грузинских школах продлили до конца года

Правительство Грузии приняло решение продлить дистанционный режим обучения в школах в крупных городах страны до конца года, сообщили в пресс-службе министерства образования.

«Исходя из существующей эпидемиологической ситуации, с целью снижения мобильности в городах межгосударственный совет принял решение продлить учебу в дистанционном режиме для учеников всех классов государственных и частных школ до завершения первого семестра», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Напомним, правительство Грузии с 9 ноября ввели ограничения на передвижение в Тбилиси и еще восьми городах из-за пандемии коронавируса.