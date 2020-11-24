Суд в Москве рассмотрит возбужденное по инициативе Роскомнадзора дело против Google

Мировой суд Таганского района Москвы назначил на середину декабря рассмотрение административного дела против Google, возбужденное Роскомнадзором из-за недостаточной фильтрации поисковой выдачи от запрещенного в России контента.

«Рассмотрение дела в отношении Google назначено на 11:00 мск 17 декабря в судебном участке №422 Таганского района Москвы», – сообщила ТАСС пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Роскомнадзор ранее возбудил административное производство в отношении американской компании Google LLC. Компании вменяется неисполнение требования российского законодательства о неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России. Регулятор утверждает, что Google из поисковой выдачи не удаляет до 30% опасного контента.

В Роскомнадзоре проинформировали о возбуждении административного производства о повторном совершении административного правонарушения, предусмотренного в части неисполнения обязанностей оператором поисковой системы. Ранее было выявлено наличие в поисковой выдаче Google сведений об интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России, в их числе сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным контентом.

Компания не представила возражений на составленный Роскомнадзором акт по факту неудаления из поисковой выдачи интернет-ресурсов с запрещенной информацией.