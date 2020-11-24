В РПЦ призвали защитить христиан от новых технологий

Дефицит регулирования в сфере цифровых технологий ущемляет права тех, кто не желает пользоваться новыми технологиями, в том числе христиан, считает замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, во время пандемии «некоторые технологии стали применяться слишком быстро – без обсуждения и рецепции», передает РИА «Новости».

«Есть много вопросов, которые требуют обсуждения, согласия, изменения подходов, если мы не хотим существовать в том, что называют цифровым тоталитаризмом. … Существует дефицит нормативного регулирования в сфере цифровых технологий. Иногда это оставляет подозрение, что, может быть, заинтересанты сознательно не хотят регулирования, устанавливать ограничения в сфере высоких технологий», – сказал Кипшидзе на международной онлайн-конференции «Цифровое перемирие. Контракт-2030».

В частности, он призвал учесть мнение тех, кто не хочет пользоваться новыми технологиями, ведь сейчас «никакого специального регулирования для них нет». «Для человека, который (разделяет) христианские ценности, жизнь в условиях тотального контроля и тоталитарных методов управления обществом неприемлема», – заявил Кипшидзе, добавив, что верующие выступают «за свободу человека, за его частную жизнь».

Между тем, в ноябре духовные школы Русской православной церкви, расположенные в Московском регионе и Санкт-Петербурге, перешли на дистанционный формат обучения.