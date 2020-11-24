Алиев рассказал о планах Баку по военной операции в Агдаме

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении в Агдаме, перешедшем под контроль Баку согласно трехстороннему заявлению по Карабаху, заявил, что Азербайджан планировал проведение военной операции в этом городе.

«Раскрывать все секреты войны пока рано. Придет время, многое станет ясным. Но сегодня могу сказать, что операция в Агдаме планировалась. Мы все равно бы освободили Агдам. Но были бы потери, причем большие», – сказал Алиев в своем обращении в Агдаме, перешедшем под контроль Азербайджана согласно трехстороннему заявлению по Карабаху.

Президент Азербайджана также затронул вопрос о состоянии мечети в Агдаме. «Несколько лет тому назад сопредседатели Минской группы ОБСЕ побывали в этой мечети (в Агдаме). Они два раза проводили здесь миссии и сообщили мне, что побывали в Агдамской мечети. Почему не подняли вопрос? Почему это не вызвало беспокойство у западных лидеров? Выходит, мусульманские мечети можно осквернять, пасти там коров, свиней, разрушать. Если так, то пускай идут и занимаются проблемами в своих странах, не стоит совать нос в наши дела», – заявил Алиев, передает РИА «Новости».

Кроме того, Алиев призвал западных лидеров «не беспокоиться» по поводу христианских храмов в Карабахе, по словам главы республики, они являются «историческим достоянием» страны.

«Сегодня, когда окончена война, некоторые западные лидеры поднимают вопрос о том, мол, какая судьба ждет христианские храмы на территориях, перешедших под контроль Азербайджана? Заявляют об этом и в беседах со мной, и выражают беспокойство в своих официальных заявлениях. Пусть никто не беспокоится, в особенности лидеры западных государств, которые разжигают исламофобские чувства. Которые закрывают глаза на оскорбление святых Ислама, поощряют тех, кто их оскорбляет. У них нет права говорить об этом, это раз. А во-вторых, все храмы на нашей территории – наше историческое достояние», – сказал Алиев.

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Нагорный Карабах поблагодарил Россию за содействие в прекращении войны.