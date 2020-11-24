Мужчина подорвался на гранате при задержании в Дагестане

Мужчина, которого полицейские прибыли задерживать по подозрению в убийстве в Дагестане, подорвался на гранате. Он погиб, пострадавших среди силовиков нет, сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана.

«Сотрудники полиции прибыли задерживать ранее отсидевшего жителя республики, подозреваемого в убийстве. Он вышел к ним с гранатой, затем забежал в дом и подорвал себя», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, в августе в Махачкале задержали присягнувшего ИГ* жителя.