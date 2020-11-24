Илон Маск стал богаче Билла Гейтса

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поднялся на вторую строчку в списке самых богатых людей в мире, обойдя основателя Microsoft Билла Гейтса, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Состояние Маска выросло до 127,9 млрд долларов, увеличившись за год на 100,3 млрд долларов, что стало рекордным годовым ростом, зафиксированным в BBI, передает РИА «Новости».

Билл Гейтс опустился на третью строчку, его капитал оценивается в 127,7 млрд долларов.

На первом месте рейтинга BBI по-прежнему остается основатель Amazon Джефф Безос, его состояние составляет около 182 млрд долларов.

Также в пятерку самых богатых людей в мире вошли президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и основатель Facebook Марк Цукерберг, занявший пятое место.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.

Напомним, в сентябре Маск лишился места в пятерке богатейших людей мира, потеряв за сутки 16,3 млрд долларов.