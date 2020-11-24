Вероятный постпред США обещала использовать «силу доброты» в ООН

Линда Томас-Гринфилд, которую кандидат в президенты США Джо Байден хочет видеть на должности постпреда США при ООН, обещала использовать «силу доброты».

Она заявила, что «руководить, используя силу доброты и сострадания», ее научила мать. Это необходимо, чтобы «сделать мир лучше», заявила Томас-Гринфилд. Она заверила, что «пронесла этот урок с собой на протяжении карьеры на дипломатической службе». Томас-Гринфилд заявила, что «будет поступать так же», если станет постпредом США при ООН, передает РИА «Новости».

Напомним, представитель штаба Байдена Эндрю Бейтс сообщил, что тот намерен предложить Линду Томас-Гринфилд на место постпреда при ООН. По мнению Байдена и его окружения, выдвижение на этот пост «темнокожей женщины и уважаемого дипломата поможет восстановить моральный дух». Томас-Гринфилд занимала при президентстве Барака Обамы должность помощника госсекретаря по вопросам Африки.