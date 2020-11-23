Турция потеряла 70% туристов за десять месяцев

Количество иностранных туристов в Турции за десять месяцев сократилось на 72,5% в годовом исчислении в связи с пандемией коронавируса, сообщило министерство культуры и туризма республики.

С января по октябрь в Турции побывали 111,2 млн иностранцев, и это на 41 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет РИА «Новости».

На крупнейший город страны – Стамбул – пришлось 37% от всего туристического потока иностранцев, Анталья привлекла 28% туристов, уточняется в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 90% вернувшихся из-за границы россиян, у которых был обнаружен коронавирус, прибыли из Турции.

Сейчас масочный режим в связи с пандемией коронавируса действует на всей территории Турции: запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без масок. В пятницу сообщалось, что в аэропорту Антальи за отказ надеть защитные маски задержали двух граждан России. Их доставили в отделение полиции и выписали предписание об оплате штрафа.

Во вторник президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении частичного комендантского часа в выходные дни в рамках борьбы с пандемией коронавируса нового типа. Он отметил, что «в выходные дни будет введен комендантский час, за исключением промежутка времени с 10.00 до 20.00». Также власти республики приняли решение закрыть до конца этого года все кинотеатры.