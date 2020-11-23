Саудовский МИД опроверг сообщения о визите Нетаньяху

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг сообщения о встрече наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Я видел сообщения в прессе о предполагаемой встрече между его королевским высочеством наследным принцем с израильскими официальными лицами во время недавнего визита госсекретаря Помпео. Такой встречи не было. Присутствовали только официальные лица США и Саудовской Аравии», – написал министр в Twitter.

Ранее израильское радио Галей Цахал сообщило о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Моссада Йоси Коэн тайно посетили Саудовскую Аравию, где встретились с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

Израильский дипломат Алекс Векслер заявил газете ВЗГЛЯД, что главной причиной встречи стала консолидация позиций стран Израиля, Саудовской Аравии и США против восстановления Джо Байденом ядерной сделки с Ираном.

Встречи между Нетаньяху и высокопоставленными представителями Саудовской Аравии обсуждались несколько раз в прошлом, почти 10 лет назад. Бывший чиновник, близкий к премьер-министру, сказал, что в начале прошлого десятилетия Нетаньяху предпринимал попытки встретиться с высшими должностными лицами Саудовской Аравии на американском корабле в Красном море, но они не увенчались успехом.

Издание The Jerusalem Post сообщает, что госсекретарь США Майк Помпео также встретился с Нетаньяху и наследным принцем в Неоме, новом городе на севере Саудовской Аравии на берегу Красного моря, призванном продемонстрировать технологический прогресс королевства.