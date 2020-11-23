Рубль снизился к доллару Рубль вырос к доллару и евро 23 ноября 2020, 10:12 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник снижается на 25 копеек – до 75,95 рубля, курс евро опустился на 22 копейки – до 90,16 рубля. Стоимость нефти растет на 1,4% – до 45,7 доллара за баррель марки Brent, передает РИА «Новости».

