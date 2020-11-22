Антисептик для рук сняли с продажи в Якутии после смерти семи человек

Антисептик, после отравления которым в Якутии погибли семь человек, решили снять с продажи. Соответствующее распоряжение дала главный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева.

«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям снять с реализации антисептические средства производства ИП Калинин А.В., Свердловская область», – говорится в документе, опубликованном на сайте управления Роспотребнадзора по Якутии.

Установлено, что погибшие выпили антисептик, в котором содержалось 69% метанола. Сообщается, что они купили пятилитровую канистру средства под названием «Кожный антисептик для обработки рук». Остатки вещества были изъяты для экспертизы. Как рассказали в ведомстве, в двух районах республики уже сняли с реализации более 200 литров данного антисептика.

Ранее следователи сообщали, что в Якутии компания из девяти человек распивала спиртосодержащие напитки в частном доме в селе Томтор Таттинского района республики. В результате на следующий день 41-летняя женщина скончалась у себя дома, двое мужчин 27 и 59 лет умерли в реанимации, еще трое в возрасте 28, 32 и 69 лет впали в кому, последний скончался. Позже стало известно о семерых погибших. По факту смертей возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».