Москвичей предупредили о приближении циклона «Сара»

В сторону Москвы движется циклон «Сара», он принесет с собой в столичный регион сильный снегопад, снижение видимости на дорогах, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В разгар выходного дня скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с Североатлантическим циклоном по имени «Сара», из-за чего после 14-15 часов в воскресенье начнется снег. К вечеру усилится ветер и закружат метели, что ухудшит видимость. Дневная температура в мегаполисе не превысит ноля градусов», – цитирует синоптика «Звезда».

По его словам, ветер в Москве будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

«Натиск циклона «Сара» усилится в ночь на понедельник, особенно в утренний час-пик. Естественно ухудшится видимость и станет менее одного километра. Соответственно на дорогах появятся заносы, что приведет к заторам, а также перебоям в авиасообщении», – рассказал метеоролог.

В понедельник температура будет колебаться от минус одного до минус трех градусов, днем осадки ослабеют, а температура повысится до двух градусов тепла, предупредил ученый.

«Показания барометров резко понизятся до 740 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Прогнозируется до 8-10 мм осадков, что составляет 15-20% месячной нормы», – пояснил Тишковец.

Ожидается, что толщина снежного покрова в столице составит порядка 5-10 сантиметров, в области – 10 – 15 сантиметров.