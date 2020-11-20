Русскую деревню представили в эстетике киберпанка

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20 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 16:34  |  vz.ru
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За жизнь в кредит мир заплатит разгоном инфляции

Мир ждет новая эпоха роста цен DADO RUVIC/REUTERS
Мировой госдолг давно вызывает озабоченность экономистов. Пандемия уже привела мир к его новому историческому рекорду. Долговой пузырь может рвануть в любом месте и в любое время – предугадать это невозможно. Однако способ избежать грядущей катастрофы есть: это разгон глобальной инфляции и применение финансовых репрессий. Подробности...
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Германия начала забывать уроки Второй мировой войны

В Германии начали иначе трактовать подвиг Красной армии Eberhard Thonfeld/imago-images.de/Global Look Press
В Германии все активнее пытаются выхолостить ответственность своих предков за преступления нацизма. Так российский МИД отреагировал на слова посла ФРГ в Вильнюсе о том, что целью Красной армии было принести на немецкую землю «сталинское правление». Это заявление – демарш отдельно взятого дипломата, который решил подыграть русофобам, задающим тон в Прибалтике, или же такова новая линия поведения Берлина? Подробности...
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Почему Нюрнбергский трибунал работает до сих пор

Трибунал в Нюрнберге стал образцом для всех последующих процессов подобного рода Виктор Кинеловский/Фотохроника ТАСС
Ровно 75 лет назад, 20 ноября 1945 года, начался Нюрнбергский процесс (трибунал). Главный суд над нацистскими военными преступниками и элитой Третьего рейха проводился в чрезвычайных условиях и по особым правилам. Это одна из многих причин, по которым результаты данного трибунала имеют особую важность и значение до наших дней. Подробности...
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Британия перевооружается для войны нового типа

Солдат у Англии мало, зато их эффективность растет за счет современного оружия Ministry of Defence UK
К 2024 году обычный британский пехотинец по своему оснащению будет напоминать солдата из фантастических фильмов. Такие прогнозы звучат в Лондоне после того, как премьер Борис Джонсон решил резко увеличить военный бюджет. Войска Ее Величества вооружатся лазерами, планируется запуск ракет в космос, формируется и командование боевых хакеров. С кем собралась воевать Британия? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Реальная политика требует жертв

Алексей Алешковский, сценарист
Разбудите пещерный национализм, закутайте его в белые демократические одежды, вручите ему знамя борьбы с коррупцией и начинайте считать жертвы. Погибшие солдаты, сожженные дома, убитые мирные жители, отчаявшиеся беженцы – вот инструменты Большой игры. Подробности...

Признание «закона Родченкова» противоречит Конституции России

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Реформа взаимоотношений российского спорта с международным давно назрела. Олимпийское движение уже много лет не имеет ничего общего с принципами Пьера де Кубертена – и вспоминать о них моветон. Подробности...
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Друзья превращаются в танец электронов на мониторе

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В результате, конечно, человечество получит полную трансформацию вида – с тонкими ножками и ручками, с большим животом и согнутой от сидения спиной, с большими выпученными глазами от смотрения в монитор, с большой головой для переваривания миллионов интернет-фейков, с атрофированными гениталиями. Подробности...
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Почему Армения не признала Карабах?

Советский дефицит вернулся в Туркмению

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

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    Русскую деревню представили в эстетике киберпанка

       20 ноября 2020, 15:09
    Фото: birchpunk/Youtube
    Текст: Ольга Никитина

    На YouTube появился юмористический ролик под названием «Russian Cyberpunk Farm // Русская Кибердеревня». Авторы видео представили, как бы выглядела жизнь в русской деревне в эстетике киберпанка.

    «Говорят, что Россия – технически отсталая страна, нет дорог, роботехника не развивается, ракеты не летают, а почта идет слишком долго. It’s a bullshit (с англ. «Это чушь собачья» – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в описании к видео на YouTube-канале birchpunk.

    В пятиминутном ролике фермер Николай из Рязанской области рассказывает о своем хозяйстве, причем делает это на ломаном английском языке. Он говорит, что его ферма производит молоко, сыр, яйца и «and many other types of products» (с англ. «и многие другие виды продуктов»).

    «Это ложь, что мы технически отсталая страна!» – уверяет Николай, демонстрируя андроиды компании Izhevsk Dynamics Corporation, которые помогают ему по хозяйству. Он отмечает, что роботы предоставляются государством в помощь фермерам.

    Опровергает он и миф о том, что в русской кибердеревне плохие дороги. «Это чушь! Они нам не нужны!» – говорит Николай, сидя за рулем модернизированного УАЗа «Буханки» с реактивными двигателями вместо колес.

    Также Николай показал, как получил посылку, доставленную летающим вагоном «Почты России». Он уточнил, что отправление шло два года.

    Рассказывает фермер Николай и о том, как в русской кибердеревне отдыхают. «У нас есть Netflix», – объявляет он, сидя вечером в поле напротив старого телевизора и отмахиваясь от комаров. Также он демонстрирует, что русской кибердеревне не нужна выгребная яма – отходы отправляются прямиком в черную дыру.

    Облик русской деревни в видео пересекается с эстетикой киберпанка: молоко доят андроиды; дроны, которых хозяин фермы разводит вместо голубей, следят за теплицами, внутри которых установлено множество датчиков; разрушенные исторические здания «восстанавливают» с помощью голограмм.

    Кроме того, в ролике звучит песня на русский народный мотив со словами: «На земле сидел андроид, опустивши голову, // отчего тоскует робот? Да от апгрейда нового».

    В конце видео оказывается, что русская кибердеревня расположена на Марсе.

    Ролик появился на видеохостинге 19 ноября – в день, когда должна была выйти игра Cyberpunk 2077. Выход игры, однако, был отложен до декабря.

    «Работа крутая, с юмором, и с графикой. Всей команде респект. Продолжайте в том же духе», – отмечают в комментариях.

    «Наконец-то хоть кто-то говорит на понятном английском!» – добавляет другой комментатор.

    Некоторые из зрителей признаются, что хотели бы оказаться в такой кибердеревне.


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