Русскую деревню представили в эстетике киберпанка

На YouTube появился юмористический ролик под названием «Russian Cyberpunk Farm // Русская Кибердеревня». Авторы видео представили, как бы выглядела жизнь в русской деревне в эстетике киберпанка.

«Говорят, что Россия – технически отсталая страна, нет дорог, роботехника не развивается, ракеты не летают, а почта идет слишком долго. It’s a bullshit (с англ. «Это чушь собачья» – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в описании к видео на YouTube-канале birchpunk.

В пятиминутном ролике фермер Николай из Рязанской области рассказывает о своем хозяйстве, причем делает это на ломаном английском языке. Он говорит, что его ферма производит молоко, сыр, яйца и «and many other types of products» (с англ. «и многие другие виды продуктов»).

«Это ложь, что мы технически отсталая страна!» – уверяет Николай, демонстрируя андроиды компании Izhevsk Dynamics Corporation, которые помогают ему по хозяйству. Он отмечает, что роботы предоставляются государством в помощь фермерам.

Опровергает он и миф о том, что в русской кибердеревне плохие дороги. «Это чушь! Они нам не нужны!» – говорит Николай, сидя за рулем модернизированного УАЗа «Буханки» с реактивными двигателями вместо колес.

Также Николай показал, как получил посылку, доставленную летающим вагоном «Почты России». Он уточнил, что отправление шло два года.

Рассказывает фермер Николай и о том, как в русской кибердеревне отдыхают. «У нас есть Netflix», – объявляет он, сидя вечером в поле напротив старого телевизора и отмахиваясь от комаров. Также он демонстрирует, что русской кибердеревне не нужна выгребная яма – отходы отправляются прямиком в черную дыру.

Облик русской деревни в видео пересекается с эстетикой киберпанка: молоко доят андроиды; дроны, которых хозяин фермы разводит вместо голубей, следят за теплицами, внутри которых установлено множество датчиков; разрушенные исторические здания «восстанавливают» с помощью голограмм.

Кроме того, в ролике звучит песня на русский народный мотив со словами: «На земле сидел андроид, опустивши голову, // отчего тоскует робот? Да от апгрейда нового».

В конце видео оказывается, что русская кибердеревня расположена на Марсе.

Ролик появился на видеохостинге 19 ноября – в день, когда должна была выйти игра Cyberpunk 2077. Выход игры, однако, был отложен до декабря.

«Работа крутая, с юмором, и с графикой. Всей команде респект. Продолжайте в том же духе», – отмечают в комментариях.

«Наконец-то хоть кто-то говорит на понятном английском!» – добавляет другой комментатор.

Некоторые из зрителей признаются, что хотели бы оказаться в такой кибердеревне.