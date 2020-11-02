Швейцарский кантон Женева ушел на карантин

Швейцарский кантон Женева с 19.00 понедельника (21.00 мск) ушел на второй тотальный карантин из-за распространения коронавируса.

Власти кантона с вечера понедельника и до полуночи 29 ноября вводят так называемый полукарантин. Закрываются дискотеки и ночные клубы, бары, кафе, рестораны, кафетерии, буфеты и другие места общественного питания, кинотеатры, музеи, выставочные залы, библиотеки, игровые залы, концертные залы, театры, казино, общественные катки, закрытые ботанические сады и зоопарки, магазины непродовольственных товаров, торговля в розницу, фитнес-центры, оздоровительные комплексы, бассейны, СПА, салоны красоты, парикмахерские, центры эстетической косметологии, тату и массажные салоны, запрещены также услуги проституток. Мероприятия свыше пяти человек запрещены, передает РИА «Новости».

Комендантский час пока решено не вводить, однако власти уже попросили жителей кантона по возможности оставаться дома и не выходить на улицу. Просьба касается в первую очередь пожилых людей старше 65 лет и людей из группы риска.

В то же время введенные меры не являются столь строгими, как это было в марте и апреле. Ограничений на количество посетителей продуктовых магазинов пока нет, открыты ясли, детские сады и школы для младших классов. Рестораны и кафе могут продавать еду и напитки на вынос. Открытыми остаются продовольственные магазины и рынки, ветеринарные магазины, аптеки, оптики, предприятия основных услуг и ремонта, филиалы банков, почтовые отделения, обменные пункты, агентства недвижимости, пункты продажи операторов сотовой связи, книжные, цветочные, хозяйственные магазины, мастерские по ремонту обуви, магазины с товарами для сада и творчества, прачечные, швейные, слесарные мастерские, автосервисы, учреждения здравоохранения и столовые в офисах.

Также в швейцарском кантоне Юра было объявлено чрезвычайное положение, все рестораны, бары, спортивные центры, музеи, театры и другие места общественного доступа закрыты до 15 ноября.

На прошлой неделе в Швейцарии студентов отправили на удаленку, а также сократили время работы ресторанов до 23.00 при условии, что за столиком может находиться не более четырех человек. Кроме того, запретили мероприятия с числом участников больше 50 человек за исключением заседаний органов власти и кампаний по сбору подписей о проведении референдумов. Для частных спортивных мероприятий установлено ограничение в 15 человек.

В сентябре газета ВЗГЛЯД сообщала, что в странах Европы и Израиле началась вторая волна коронавируса. Это приводит к закрытию границ и введению карантина.