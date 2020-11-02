Лукашенко назвал «основную скрепу» государства

Церковь является одним из главных стержней государства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Белоруссии.

«У нас очень модно говорить, что церковь отделена от государства. С первых дней своего президентства я говорил и повторяю неустанно: церковь, особенно православная, – основная скрепа нашего государства, особенно сейчас, когда мир вообще обезумел и потерял духовность. Как может быть церковь отделена от государства, читай: вне государства быть? Не может. Это опора, один из основных стержней государства, идеологических, если хотите», – передает слова Лукашенко «БелТА».

«И пока мы не выработали в своей идеологии какую-то целостную национальную идею (сейчас больше всего патриотизм выступает на первое место), церковь всегда являлась и будет являться духовной основой, если хотите, идеологической основой нашего государства. Я не могу представить, что наши конфессии, в том числе главная – православная, вне государства. Но этим я хочу, владыка, сказать, что вы не чужой человек в государстве. Вы не где-то там – вы наш, государственный человек, как и все другие. И государство всегда готово подставить вам плечо», – добавил президент.

В свою очередь митрополит отметил, что церковь также не может существовать вне государства. «И мы переживаем за государство. Готовясь к встрече, мы продумали, проанализировали, в чем можно было бы помочь с учетом нынешней ситуации», – сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что готов оказать помощь главе Франции Эммануэлю Макрону в нормализации отношений с мусульманами. Он заявил, что у него «очень добрые отношения» с мусульманами. «Мы никогда себе не позволим бросать камни в верующих. Моя позиция была всегда такой: каждый человек должен найти свою дорогу к храму», – заявил Лукашенко.