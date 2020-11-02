Профсоюзы раскритиковали новую методику расчета прожиточного минимума

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) считает недопустимым считать МРОТ и прожиточный минимум от доходов россиянина, заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков.

«Сейчас начались игры с тем, что давайте изменим методику определения прожиточного минимума. И если старый прожиточный минимум по плохой методике, которую мы много критиковали, все-таки тем не менее отталкивался от расходов, необходимых гражданину, сейчас предлагается считать прожиточный минимум от доходов гражданина», – цитирует РИА «Новости» Шмакова.

По его мнению, важно, что в новой методике будет взято за основу: расходы россиянина или «виртуальные» доходы.

«Самое главное – от чего мы в этой методике будем отталкиваться. От необходимых расходов или от виртуальных доходов, все эти виртуальные цифры, медианная зарплата, средняя зарплата – это все то, что счетно получается по-разному», – добавил он.

Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что МРОТ при новой методике расчета Минтруда увеличится в 2021 году до 12 тыс. 792 рублей, прожиточный минимум для трудоспособного населения – до 12 тыс. 702 рублей.

Замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина заявила, что новая модель, по которой рассчитывается прожиточный минимум, в отличие от действующей, исключает риски снижения его величины.