Кучерена объяснил желание Сноудена получить гражданство России

Желание экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена получить российское гражданство связано с ожидаемым рождением ребенка, который будет гражданином России, сообщил адвокат Анатолий Кучерена.

«Эта просьба связана с предстоящим рождением ребенка, что ему очень важно, чтобы они (Сноуден и его супруга) имели гражданство как американское, так и российское», – передает РИА «Новости» слова Кучерены, который представляет интересы Сноудена.

Он также сообщил, что Сноуден собирает все необходимые для этого документы.

«Эдвард Сноуден решил подать документы на получение гражданства. Он сейчас собирает документы (необходимые для получения гражданства РФ)», – сообщил Кучерена.

Напомним, ранее Сноуден заявил, что решил получить российское гражданство, чтобы не расставаться с сыном.