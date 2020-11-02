Разработчик «Ярса» и «Булавы» оценил последствия непродления СНВ-3

Генконструктор Московского института теплотехники (МИТ), создатель стратегических ракетных комплексов «Тополь», «Ярс» и «Булава», академик РАН Юрий Соломонов оценил последствия непродления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

По словам академика, в истории взаимоотношений России и США были прецеденты, когда договора заканчивались официально, формально, но они договаривались соблюдать их условия без наличия самих договоров. С другой стороны, если взять «клуб ядерных держав», то такие его члены, как Франция, Англия и Китай, вообще находятся вне рамок каких-либо договоров – и ничего, приводит мнение генконструктора МИТ РИА «Новости».

«Почему же сейчас [обязательно] должны быть [заключены] договора между Россией и США, которые как бы стабилизируют ситуацию, связанную с невозможностью отсчета последних минут, секунд до известного катаклизма? Наличие 200 или 300 ядерных боеголовок мощностью от 500 килотонн до мегатонны у одной из стран так же опасно, как и увеличение количества боеголовок от 500 до 1500. Разницы абсолютно никакой нет», – заявил создатель ракетно-ядерного щита России.

«И если эти страны (Россия и США) находятся вне договорной системы, от этого ситуация ведь не усложняется с точки зрения приближения или отдаления от возникновения подобного рода ситуаций. Другое дело, что, безусловно, наличие договоров разряжает не обстановку с точки зрения возникновения потенциальных конфликтов. Оно порождает самое главное во взаимоотношениях между государствами – принцип доверия», – отметил Соломонов в интервью журналу «Национальная оборона».

Ранее создатель стратегических ракетных комплексов «Тополь», «Ярс» и «Булава», академик РАН Юрий Соломонов оценил потенциал ядерных сил России.

Напомним, в Москве выражали разочарование сигналами из Соединенных Штатов по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ).

16 октября президент России Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам».