Участок магистрального газопровода загорелся на Ямале

На участке магистрального газопровода «Прогресс» (прежнее название «Ямбург – западная граница СССР») на Ямале произошел пожар, сообщили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго.

«2 ноября в 00.45 на 59-м км магистрального газопровода «Ямбург – западная граница СССР» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (ДЗО ПАО «Газпром») диаметром 1400 мм произошел разрыв с возгоранием при давлении 70 атмосфер. <...> Пострадавших и ограничений подачи газа потребителям нет», – приводит текст сообщения ТАСС.

В ситуационно-аналитическом центре Минэнерго сообщили, что участок магистрального газопровода «Прогресс» с 32-го по 60-й км отключен.

Ранее стало известно, что польская нефтегазовая компания PGNiG подала новую заявку на пересмотр цены поставляемого в республику Газпромом природного газа.

Напомним, в июне «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража перечислил польской компании PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за поставленный в республику газ по трубопроводу «Ямал – Европа». PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года.

В апреле польский энергетический концерн PGNiG заявлял, что Газпром якобы не соблюдает контракт по поставкам российского газа по ямальскому контракту и не выполняет вердикт суда в Стокгольме. В марте PGNiG сообщала о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российскую компанию обязали вернуть польской 1,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем Газпрому нужен польский транзит.