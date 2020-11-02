Польская PGNiG подала новую заявку на снижение цены российского газа

Польская нефтегазовая компания PGNiG подала заявку на пересмотр цены поставляемого в республику Газпромом природного газа, сообщили в пресс-службе компании.

«PGNiG воспользовалась предусмотренным в договоре правом и подала заявку в ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» об изменении цены на газ, поставляемый по договору купли-продажи природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 года (так называемый Ямальский контракт), в сторону ее снижения», – приводит текст сообщения ТАСС.

«В соответствии с положениями [так называемого] Ямальского контракта, каждая сторона контракта может требовать пересмотра ценовых условий поставок один раз в три года, если сочтет, что они не соответствуют рыночной ситуации», – напомнили в PGNiG.

Напомним, в июне «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража перечислил польской компании PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за поставленный в республику газ по трубопроводу «Ямал – Европа». PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года.

В апреле польский энергетический концерн PGNiG заявлял, что Газпром якобы не соблюдает контракт по поставкам российского газа по ямальскому контракту и не выполняет вердикт суда в Стокгольме. В марте PGNiG сообщала о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российскую компанию обязали вернуть польской 1,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем Газпрому нужен польский транзит.