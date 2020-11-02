Польская PGNiG подала новую заявку на снижение цены российского газа

Взгляд
2 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 07:27  |  vz.ru
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Россия нашла новый способ озолотиться

Россия расширяет свои возможности по экспорту золота Boris Roessler/DPA/ТАСС
Центробанки начали продавать золото из резервов впервые с 2010 года. Замечена в этом была даже Россия, которая вот уже 13 лет этого не делала. Наоборот – Банк России активно скупал золото для пополнения резервов. Но речи о смене тренда не идет. Более того, Центробанк придумал новый способ, которым Россия может зарабатывать на золоте. Подробности...
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ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Феномен Жириновского тускнеет, а на электорат его партии нацелились соперники. Это уже давно известные и новые, действующие на консервативно-патриотическом поле, политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР, почему к ней падает интерес избирателя и с чем приходит партия к думским выборам 2021 года? Подробности...
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Почему сталинские палачи сходили с ума

Василий Блохин – один из самых знаменитых палачей сталинской эпохи Общественное достояние
30 октября Россия отмечает День памяти жертв политических репрессий. О жертвах становится известно все больше, но по-прежнему мало информации о тех, кто приводил в исполнение расстрельные приговоры. В Москве и области функционировал «спецотряд по особым поручениям», один из символов Большого террора. Кто работал в этом отряде и как сложилась судьба этих людей? Подробности...
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Украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля

Глава КС Украины Александр Тупицкий с одного удара подорвал американское влияние на Украине ТСН/Youtube
Решение Конституционного суда Украины одним махом сломало механизм внешнего управления страной, который так долго создавал Госдеп. Для этого достаточно было упразднить закон о работе «антикоррупционных» ведомств. Но позволит ли это судебное решение разрушить всю цепочку контролирующих Украину органов Запада? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Россиянам предлагают сыграть в «ловлю ножей»

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
С начала 2020 года на Московской бирже были открыты 1,35 млн новых инвестиционных счетов. При этом за последние пять лет таковых прибавилось 1,65 млн. Совершенно очевидно, что этот спурт – отнюдь не результат финансового прозрения сограждан, но отчаянная попытка спасти рублевые сбережения. Подробности...
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Чужая псевдовойна в Европе

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Россия – это в конечном итоге не Европа. И европейские проблемы волнуют нас только в той степени, ослабят они или усилят тех, кто стоял за расширением НАТО и кровопролитным кризисом в братской Украине. Подробности...
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Эрдоган хочет отжать у России среднеазиатский кошелек

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Турция предлагает России создать междусобойчик по решению карабахского вопроса. Кремль пока отказывается – поскольку понимает, чего именно хочет добиться Эрдоган таким предложением. Подробности...
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Когда закончится война в Карабахе

США требуют удержать Турцию на Западе

Почему французы любят оскорблять религию

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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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В Тарусе улицам, переименованным в советский период, вернули дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?
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Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?
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Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне?
  • На стороне Рамзана Кадырова

  • На стороне Эммануэля Макрона

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    Польская PGNiG подала новую заявку на снижение цены российского газа

       2 ноября 2020, 05:56
    Фото: Danil Shamkin/ZUM/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Польская нефтегазовая компания PGNiG подала заявку на пересмотр цены поставляемого в республику Газпромом природного газа, сообщили в пресс-службе компании.

    «PGNiG воспользовалась предусмотренным в договоре правом и подала заявку в ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» об изменении цены на газ, поставляемый по договору купли-продажи природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 года (так называемый Ямальский контракт), в сторону ее снижения», – приводит текст сообщения ТАСС.

    «В соответствии с положениями [так называемого] Ямальского контракта, каждая сторона контракта может требовать пересмотра ценовых условий поставок один раз в три года, если сочтет, что они не соответствуют рыночной ситуации», – напомнили в PGNiG.

    Напомним, в июне «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража перечислил польской компании PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за поставленный в республику газ по трубопроводу «Ямал – Европа». PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года.

    В апреле польский энергетический концерн PGNiG заявлял, что Газпром якобы не соблюдает контракт по поставкам российского газа по ямальскому контракту и не выполняет вердикт суда в Стокгольме. В марте PGNiG сообщала о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российскую компанию обязали вернуть польской 1,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем Газпрому нужен польский транзит.


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