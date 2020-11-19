В Европе оценили шанс отключения Белоруссии от SWIFT

Отключение Белоруссии от международной системы платежей SWIFT маловероятно, однако такой шаг мог бы оказать серьезное влияние на торговлю, инвестиции и миллионы финансовых операций страны, заявила старший политический аналитик European Policy Centre (EPC) Аманда Пол.

«Кажется маловероятным, что Европа или США попросят SWIFT отключить Белоруссию. Насколько мне известно, SWIFT отключил пока только одну страну, а именно Иран, и это был беспрецедентный шаг», – цитирует РИА «Новости» Пол.

При этом технически страна может быть отключена от этой системы. «SWIFT должен соблюдать решения ЕС, поскольку организация (зарегистрирована) в соответствии с законодательством Бельгии», – отметила она.

По ее словам, если предположить, что банковская система государства отключена от SWIFT, то это будет означать, среди прочего, что кредитные институты и их клиенты не смогут легко отправлять или получать деньги через границу. Эксперт подчеркнула, что это могло бы оказать серьезное влияние на торговлю, инвестиции и миллионы рутинных финансовых операций.

SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тыс. крупнейших организаций примерно в 200 странах.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в понедельник заявила, что оппозиция намерена добиться отключения Белоруссии от международной системы SWIFT и прекращения кредитования иностранными банками государственных Беларусбанка и Белагропромбанка.

Напомним, президент республики Александр Лукашенко отверг возможность транзита власти в Белоруссии, спрогнозировав продолжение протестов в республике до весны 2021 года. Он также пообещал раскрыть детали планируемых Конституционных изменений на Всебелорусском народном собрании. Тем временем Тихановская объявила о создании так называемого Народного Трибунала и амнистии за захват Лукашенко. Она также призвала белорусов 20 декабря выйти на «самый массовый марш с заявлением народного обвинения».