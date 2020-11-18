Помпео прилетел в Израиль

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео прибыл в Израиль с визитом, об этом сообщило американское посольство в Иерусалиме.

«На повестке дня визита: содействие «Авраамическим мирным соглашениям», сотрудничество в области безопасности на благо региона и защита религиозной свободы и общих ценностей», – цитирует сообщение посольства РИА «Новости».

В аэропорту Помпео встретил посол США в Иерусалиме Дэвид Фридман.

У госсекретаря запланированы переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и делегацией Бахрейна.

Ранее СМИ сообщили, что Помпео станет первым руководителем Госдепа США, который посетит оккупированные Израилем Голанские высоты.

В начале ноября парламент Израиля одобрил большинством в 62 голоса против 14 соглашение о нормализации отношений между еврейским государством и Бахрейном.

В августе Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) при посредничестве Трампа заключили договор о нормализации двусторонних отношений. Сделка Израиля и ОАЭ также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима, создание посольств в странах, и формирование «дорожной карты» по развитию двусторонних отношений.

В сентябре Израиль и Бахрейн достигли соглашения об установлении дипотношений. В октябре власти Бахрейна и Израиля официально установили дипломатические отношения.