Парламент Израиля одобрил мирное соглашение с Бахрейном

Парламент Израиля одобрил большинством в 62 голоса против 14 соглашение о нормализации отношений между еврейским государством и Бахрейном.

Заседания однопалатного парламента продолжалось около пяти часов, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию израильского парламентского телеканала.

«Сегодня вечером мы в Кнессете (парламент Израиля – прим. ВЗГЛЯД) одобрили историческое мирное соглашение между Израилем и Бахрейном. Это мирное соглашение является огромным подспорьем для нашей экономики, и от него выиграют все граждане Израиля», – написал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в своем Twitter.

Напомним, августе Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) при посредничестве Трампа заключили договор о нормализации двусторонних отношений. Сделка Израиля и ОАЭ также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима, создание посольств в странах, и формирование «дорожной карты» по развитию двусторонних отношений.

В сентябре Израиль и Бахрейн достигли соглашения об установлении дипотношений. В октябре власти Бахрейна и Израиля официально установили дипломатические отношения.