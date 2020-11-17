В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области в связи с гололедицей и сильным ветром.

Предупреждение о гололедице в столице действует с 22.00 18 ноября до 3.00 19 ноября, в области – с 21.00 18 ноября до 6.00 19 ноября, передает РИА «Новости».

Ветер с порывами 15-20 метров в секунду ожидается в Москве с 13.00 18 ноября до 13.00 19 ноября, в области – с 11.00 18 ноября до 11.00 19 ноября.

В начале ноября в Москве до отрицательных значений понизилась температура и образовалась гололедица.