В Кремле высказались о применении силы к протестующим в Белоруссии

Неоправданная жестокость белорусских силовиков в отношении протестующих недопустима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, и об этом, собственно, говорил сам президент (Александр) Лукашенко, что жестокость, которая не спровоцирована какими-либо действиями со стороны протестантов, конечно, эта жестокость нежелательна и недопустима. Но нельзя абстрагироваться и от фактов провокаций в отношении правоохранителей, такие тоже имеют место», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Также он отметил, что Россия следит за происходящим в Белоруссии и хочет видеть ее стабильной, процветающей и свободной от какого-либо влияния извне.

«Мы, конечно, хотели бы видеть нашу Белоруссию спокойной, стабильной и процветающей, и мы надеемся, что так оно и будет. И свободной от какого-либо влияния извне», – сказал Песков.

В воскресенье белорусские силовики задержали более 500 человек во время акций протеста. В минувшие выходные в Белоруссии также проходили несанкционированные акции сторонников оппозиции. Сообщалось о десятках задержанных и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.