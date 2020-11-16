Полпред Меняйло оценил готовность Единого центра управления ситуацией с COVID-19 в Хакасии

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло посетил Единый центр управления ситуацией с коронавирусом в Республике Хакасия. К настоящему моменту объект готов более чем на 80%.

На информационной площадке планируется объединить все колл-центры, оказывающие консультационную помощь гражданам по вопросам новой коронавирусной инфекции. Сегодня первые звонки начали принимать студенты-психологи. Они будут работать посменно в круглосуточном режиме под оперативным контролем профессиональных специалистов, говорится в сообщении на сайте полпреда.

В состав центра также войдут секторы: координации деятельности органов управления, сил и средств медицинских учреждений; организации работы добровольцев по оказанию помощи населению; оказанию врачебно-консультативной помощи; внештатная служба дистанционной врачебной консультации (специалисты категории 65+); внештатная служба по координации студентов медицинских образовательных учреждений. Кроме того, здесь будут работать руководители органов власти региона в сферах здравоохранения и социального обслуживания граждан.

Планируется, что полный запуск центра состоится 19 ноября 2020 года, что, как отметил полпред, «сократит время ответа на обращения граждан в медицинские учреждения и органы власти республики, соответственно, будет снижено социальное напряжение».

Также немаловажно, что на базе центра будут консультировать специалисты, прикомандированные из разных медицинских учреждений региона. Это позволит сформировать алгоритм работы по наиболее повторяющимся обращениям людей.

«Структура центра в перспективе может быть использована для решения управленческих задач в других сферах. Это уникальный опыт для сибирских регионов», – подчеркнул Меняйло.