Демократы призвали пересмотреть политику США в отношении Турции

Группа сенаторов-демократов попросила Джо Байдена после предполагаемой инаугурации скорректировать политику США в отношении Азербайджана и Турции в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.

«Хотя мы приветствуем мир, мы глубоко обеспокоены как краткосрочными, так и долгосрочными сложностями, которые имеют эти договоренности, они ничего не делают для решения проблемы окончательного статуса Нагорного Карабаха. Кроме этого, мы считаем, что этот трагический финал можно было избежать, если бы Соединенные Штаты и международное сообщество действовало решительно», – приводит РИА «Новости» текст письма, опубликованного на сайте председателя комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа.

«Слишком долго мы мирились с воинственной риторикой Турции и Азербайджана, и результат этого сейчас ярко очевиден. После того, как вы займете (президентский) пост, у вас будет возможность применить новую политику в отношении региона, такую политику, которая будет поддерживать демократию, права человека и право на самоопределение», – призывают авторы письма.

Сенаторы от Демократической партии США призвали Байдена и «новую администрацию» прекратить оказание военной помощи Азербайджану, подключиться к переговорам по статусу Нагорного Карабаха под эгидой Минской группы ОБСЕ, оказать гуманитарную помощь и оказать поддержку усилиям по разминированию и возвращению армянских беженцев. Помимо этого, считают авторы письма, необходимо «пересмотреть политику США в отношении Турции, страны, которая, являясь членом НАТО, многократно действует против интересов США», а также укрепить отношения с Арменией.

Напомним, во вторник ночью лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Позже президент России раскрыл детали договоренностей. В тот же день началась переброска в Карабах российских миротворцев.

Позже глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие вооруженные силы якобы примут участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Однако глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что никаких турецких миротворцев в Нагорном Карабахе не будет, Турция будет вести деятельность только в рамках совместного мониторингового центра. В Кремле указали, что участие Турции в миротворческой миссии в Карабахе не обсуждалось.

Ранее президент Армении Армен Саркисян назвал Турцию «третьей стороной конфликта» в Карабахе. В Армении также раскрыли механизм переброса боевиков в Карабах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, кто из турецких генералов руководил атакой на Карабах.

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