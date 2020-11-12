Франция объявила о намерении участвовать в следующей встрече по Карабаху

Франция примет участие во встречах Минской группы по Нагорному Карабаху на следующей неделе в Москве, а затем в ООН, сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в сенате.

«Прекращение огня в Нагорном Карабахе – это хорошая новость. Но надо, чтобы оно соблюдалось полностью. Теперь на основе достигнутых договоренностей надо продвигаться к урегулированию конфликта», – передает ТАСС его слова.

Министр напомнил, что «сопредседателями группы являются министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Майкл Помпео» и он сам. «На следующей неделе по ее инициативе планируются встречи в Москве, а затем в Нью- Йорке», – сказал Ле Дриан.

Напомним, лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе.

Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.