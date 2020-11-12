Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Европе катастрофической

Эпидемия коронавируса в Европе «со стороны смотрится вообще, как катастрофическая ситуация», принимаются усилия, чтобы не допустить подобного в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Мы смотрим каждый день динамику распространения COVID в основных европейских странах и столицах, но они давно уже побили все рекорды весеннего периода и по заболеваемости, и по смертности. И самое страшное, что рост не прекращается. Надо учиться на чужих примерах, а не на своих, чтобы не допустить развития таких событий», – сказал Собянин в эфире «России 24», передает «Интерфакс».

Он напомнил, что в этих странах вводят «полные локауты, комендантские часы, чрезвычайное положение, закрытие всех предприятий».

«Будем надеяться, что обойдемся без такого рода решений и не допустим такого развития события, которое мы видим в европейских странах. Но ситуация тревожная», – отметил Собянин.

По его словам, в Москве вовремя принимают решения по частичным карантинным мероприятиям, а также развивают больничную сеть.

Напомним, новогодние каникулы из-за коронавируса предложили сократить. Власти Москвы объявили о закрытии ресторанов в новогоднюю ночь. 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых ограничениях в столице на фоне коронавируса.