Путин назвал Россию «партнером номер один» для Абхазии

Россия остается для Абхазии «партнером номер один», заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с абхазским коллегой Асланом Бжанией.

«Сейчас есть возможность не спеша, в спокойной обстановке поговорить, как ситуация развивается в наших межгосударственных отношениях», – цитирует ТАСС главу государства.

Путин подчеркнул, что пандемия коронавируса оказывает влияние на экономику, однако Россия остается «партнером номер один» для Абхазии.

В свою очередь Бжания пригласил президента России посетить с визитом Абхазию, назвав его «желанным гостем». Также Бжания поблагодарил Россию за поддержку на протяжении многих лет, а также в период пандемии коронавируса.

«Хочу выразить слова благодарности от имени многонационального народа Абхазии российскому народу, лично Вам, Владимир Владимирович Путин, за ту поддержку и помощь, которую вы нам оказываете на протяжении многих лет. Мы вам за это признательны, друзья, как известно, познаются в беде. В последнее время в условиях пандемии мы еще раз эту поддержку почувствовали», – сказал президент Абхазии.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что 12 ноября в Сочи Путин проведет переговоры с Бжанией, где обсудит состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, ход реализации Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве.