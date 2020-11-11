Кремль анонсировал переговоры Путина и президента Абхазии

Президент России Владимир Путин 12 ноября в Сочи проведет переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров «планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, ход реализации Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года», говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также Путин и Бжания обсудят вопросы внешнеполитической координации и взаимодействия в обеспечении региональной безопасности.

Ранее Путин подтвердил намерение Москвы оказывать всемерное содействие Сухуму в решении социально-экономических задач и обеспечении национальной безопасности.