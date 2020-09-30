Путин пообещал Абхазии поддержку в обеспечении безопасности

Президент России Владимир Путин подтвердил намерение Москвы оказывать всемерное содействие Сухуму в решении социально-экономических задач и обеспечении национальной безопасности, отмечается в поздравительной телеграмме российского лидера президенту Абхазии Аслану Бжании по случаю Дня Победы и Независимости Республики.

«Этот праздник олицетворяет мужество и стойкость народа Абхазии, отстоявшего в нелегкой борьбе свое право на свободную, мирную жизнь», – передает ТАСС слова главы российского государства.

Он подчеркнул, что «российско-абхазские отношения развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства, и выразил уверенность, что дальнейшее упрочение конструктивных двусторонних связей в различных сферах отвечает коренным интересам граждан двух стран», проинформировала пресс-служба Кремля.

«Кроме того, Путин подтвердил намерение России и впредь оказывать всемерное содействие Абхазии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности», – отмечается в сообщении пресс-службы президента России.

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