Лавров назвал «суетливыми» заявления Вашингтона по продлению ДСНВ

Новые комментарии администрации президента США Дональда Трампа о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3) носят суетливый характер, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров заявил в интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня, что «из недр администрации Трампа мы читаем достаточно суетливые комментарии», передает ТАСС.

«Дескать, у России осталось немного времени, чтобы решить, с кем она хочет подписать (договор): с Трампом, или она хочет все это Байдену подарить, или она все-таки хочет сделать приятное Трампу, чтобы он украл у Байдена внешнеполитический триумф. Это все разговоры из серии пикейных жилетов. И опять-таки разговоры, которые ведутся с точки зрения менталитета «кто будет побеждать, кто будет проигрывать», – указал министр.

Он также отметил, что Россия в данной ситуации заинтересована в том, чтобы выиграли все стороны.

«Все могут выиграть исключительно, если говорить про Договор о СНВ, только в случае продления этого договора без каких-либо предварительных условий», – добавил Лавров.

Он подчеркнул, что предложение России продлить с США Договор не является признаком слабости Москвы, как то пытается представить американская сторона, передает РИА «Новости».

Ранее первый замгоссекретаря США Стивен Биган заявил, что администрация президента США Дональда Трампа готова продлить СНВ-3 на оглашенных условиях, но, возможно, Россия ждет более выгодное предложение от нового американского президента.