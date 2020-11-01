Советник Трампа извинился за интервью телеканалу RT

Советник президента США Скотт Атлас, входящий в рабочую группу Белого дома по борьбе с коронавирусом, принес извинения за интервью российскому телеканалу RT.

«Я недавно дал интервью RT и был не в курсе, что они зарегистрированы как иностранный агент. Я сожалею о том, что дал интервью, и приношу свои извинения за то, что позволил воспользоваться собой. Я в особенности приношу свои извинения сообществу, занимающемуся обеспечением национальной безопасности, которое усердно работает над тем, чтобы защитить нас», – приводит слова советника Дональда Трампа ТАСС.

В конце октября в МИД России выразили возмущение в связи с бездействием американских правоохранительных органов в связи с нападениями на российских журналистов в США.

Ранее российское посольство в Вашингтоне потребовало от Госдепартамента США объяснений в связи с многочасовым допросом американскими спецслужбами журналиста телеканала RT Константина Рожкова в аэропорту Нью-Йорка. Позже спецслужбы США вновь допросили журналиста телеканала RT в аэропорту Нью-Йорка.

В ноябре 2017 года посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов выразил поддержку сотрудникам американского филиала телеканала RT, вынужденного зарегистрироваться «иностранным агентом» по требованию минюста США, а также выразил обеспокоенность происходящим вокруг RT.